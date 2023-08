Erba che si schiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erba che si schiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORTICA

Significato/Curiosita : Erba che si schiva

Complice il ritiro totale dalle scene e dalla visibilità pubblica che battisti, schivo nel rapporto con il pubblico e i media, mise in pratica dai primi... Disambiguazione – "ortica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ortica (disambigua). l'ortica comune (urtica dioica l., 1753) è una pianta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Erba che si schiva : erba; schiva; Una merenda sull erba ; Un mare d erba ; La corsa su erba o sterrato dell atletica leggera; Comune pianta erba cea che non porta fortuna; Ciocche di capelli o d erba ; schiva to evitato abilmente; schiva re per un pelo; Eluso schiva to; Divinità boschiva ; Eludere, schiva re;

Cerca altre Definizioni