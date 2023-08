Divide in due il cerchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divide in due il cerchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIAMETRO

Significato/Curiosita : Divide in due il cerchio

Vedi cerchio (disambigua). disambiguazione – se stai cercando cerchio inteso come linea circolare, vedi circonferenza. in geometria piana il cerchio è la... Tridimensionale. i punti della sfera uniti dal diametro sono detti antipodali. in topologia il diametro di un insieme in uno spazio metrico è definito... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Divide in due il cerchio : divide; cerchio; divide re un angolo a metà con una retta; Condivide re libri in giro: book ing; divide Long Island da Manhattan ing; divide re il costo; divide re con le forbici; Un quadrato i cui angoli toccano un cerchio ; Anagramma di cerchio ni che rima con vini; Muovere in cerchio sopra la testa; Il raggio di un cerchio inscritto nel poligono; Piegarsi a semicerchio ;

Cerca altre Definizioni