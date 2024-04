La definizione e la soluzione di 8 lettere: La retta che divide il cerchio in parti uguali. DIAMETRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In geometria il diametro (indicato con D, d o ) è il segmento che unisce due punti della circonferenza passando per il centro; tali punti sono detti opposti. Misura il doppio del raggio rappresentando la corda massima e la sua relazione con la circonferenza è p. Per analogia lo stesso concetto può essere esteso alla sfera, intesa come circonferenza in rotazione su sé stessa; per ciò molte considerazioni fatte sulla figura bidimensionale sono valide anche per quella tridimensionale. I punti della sfera uniti dal diametro sono detti antipodali. In topologia il diametro di un insieme in uno spazio metrico è definito come la massima distanza ...

diametro ( approfondimento) m (pl.: diametri)

(matematica) (geometria) in un cerchio è uno degli infiniti segmenti passanti per il centro che uniscono due punti della circonferenza il diametro della Terra è di oltre tre volte e mezza più grande di quello della Luna (per estensione) misura lineare che esprime la distanza tra due punti opposti della base o della sezione di un corpo di forma circolare, cilindrica o sferica, passando per il centro la lunghezza di tale retta

il rapporto tra la lunghezza di una circonferenza e quella del suo diametro è p, che è pari approssimativamente a 3,14

la stenosi è il restringimento patologico del diametro di un orifizio (anatomia) misura lineare che esprime la distanza tra due punti opposti di un elemento anatomico (ottica) (fisica) unità di misura per esprimere il valore di ingrandimento

Sillabazione

dià | me | tro

Pronuncia

IPA: /di'ametro/

Etimologia / Derivazione

dal latino diametros e da quello tardo diameter che deriva dal greco dµet (sottinteso aµµ cioè "linea") composto da d ovvero "attraverso" e µt ossia "misura"; significa quindi "(linea) che misura l'attraversamento"

Parole derivate

diametrale, diametralmente, semidiametro

Termini correlati