Conducenti di auto pubbliche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conducenti di auto pubbliche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TASSISTI

Significato/Curiosita : Conducenti di auto pubbliche

Ricarica di un'auto elettrica può essere effettuata in stazioni di ricarica che possono essere installate sia nelle abitazioni che nelle aree pubbliche. molti... D'attesa per la clientela. in effetti, in passato e in parte ancora oggi, i tassisti aspettavano la clientela in appositi parcheggi forniti di telefono fisso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

