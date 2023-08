Caratterizza chi ha uno scarso quoziente intellettivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza chi ha uno scarso quoziente intellettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : IPODOTAZIONE

Significato/Curiosita : Caratterizza chi ha uno scarso quoziente intellettivo

Dell'intelligenza. dall'inizio della messa a punto dei test psico-sociali sul quoziente d'intelligenza nel periodo della prima guerra mondiale sono state riscontrate... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Caratterizza chi ha uno scarso quoziente intellettivo : caratterizza; scarso; quoziente; intellettivo; caratterizza la disposizione delle auto in certi posteggi; caratterizza to da leggerezza e duttilità; caratterizza ti da problemi psicofisici o sociali; È caratterizza to da modesti dislivelli; caratterizza la persona determinata e imperiosa; scarso flusso d acqua; scarso in lunghezza; Uno scarso verseggiatore; Uno scontro armato di scarso rilievo; scarso d intelligenza; quoziente Intellettivo; quoziente d lntelligenza; Ci sono dei test per misurarne l intellettivo ; Quoziente intellettivo ;

Cerca altre Definizioni