La definizione e la soluzione di: Caratterizza una norma che ha effetti sul passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 13 lettere : RETROATTIVITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza una norma che ha effetti sul passato

Uniassiale) è una prova di caratterizzazione dei materiali che consiste nel sottoporre un provino di dimensioni standard (descritte da una apposita norma uni)... La retroattività è la capacità di un atto, in genere di natura normativa, di estendere la sua efficacia anche al tempo precedente a quello della sua ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

