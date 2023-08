Se ne avvertono le pulsazioni in faccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne avvertono le pulsazioni in faccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : ARTERIA TEMPORALE

Significato/Curiosita : Se ne avvertono le pulsazioni in faccia

nelle province del regno lo sviluppo architettonico oscillava tra le pulsazioni classiciste legate agli eventi culturali che avvenivano a napoli e ciò... Temporo-mandibolare l'arteria temporale media che origina sopra la radice del processo zigomatico, attraversa la fascia del muscolo temporale e portandosi in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Se ne avvertono le pulsazioni in faccia : avvertono; pulsazioni; faccia; Si avvertono in bocca; Si avvertono con l orecchio; Quello cardiaco è la frequenza delle pulsazioni ; Ha pulsazioni rapidissime; Caratterizza le oscillazioni o le pulsazioni ; Indica le pulsazioni ; Quella amalfitana si affaccia sul Tirreno; Colle romano affaccia to su Piazza del Popolo; L altra faccia dei debiti; Pilastro ornamentale che sporge da una faccia ta; Regione amministrativa francese che si affaccia sul Mediterraneo;

Cerca altre Definizioni