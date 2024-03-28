Tagliano in faccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Tagliano in faccia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tagliano in faccia' è 'Rasoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASOI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tagliano in faccia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tagliano in faccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rasoi? I rasoi servono a tagliare i peli del viso o del corpo con precisione, rivelando una pelle liscia e pulita. Sono strumenti utili per mantenere un aspetto curato e ordinato, spesso usati quotidianamente o regolarmente. La loro funzione principale è eliminare i peli superflui, creando una superficie liscia e priva di fastidiosi residui.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tagliano in faccia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rasoi

La soluzione associata alla definizione "Tagliano in faccia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tagliano in faccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rasoi:

R Roma A Ancona S Savona O Otranto I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tagliano in faccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si usano per regolare la barbaHanno la lama o la lamettaQuelli elettrici non si affilanoCanoro uccelletto con la faccia rossaChini a faccia in giùChino a faccia in giùChine a faccia in giùFaccia da bimbo