Attrezzo oggi vietato per la cattura di uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo oggi vietato per la cattura di uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PANIONE

Significato/Curiosita : Attrezzo oggi vietato per la cattura di uccelli

Presenza dell'imperatore federico ii per festeggiare la cattura di un enorme cinghiale) e di una provincia del regno di napoli, l'abruzzo citra, così come... Prisco di panion (in latino: priscus; panio, tracia, 420 circa – dopo il 471) è stato uno storico bizantino, di lingua greca, che visse durante il regno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Attrezzo oggi vietato per la cattura di uccelli : attrezzo; oggi; vietato; cattura; uccelli; attrezzo ginnico; L atleta che allo stadio scaglia l attrezzo più lontano; Piccolo attrezzo agricolo atto a recidere; Un pratico attrezzo per togliere i rovi; Un attrezzo da idraulici; Abitano la città con la Loggi a del Lionello; Il Roberto excalciatore nel tridente del Foggi a; La Goggi attrice cantante e volto della TV; Meglio un uovo oggi che una domani; Rovescio copioso: pioggi a a; È vietato senza vitto; Interdetto vietato ; A loro può essere vietato un film; La domenica è loro vietato di viaggiare in autostrada; vietato ai moralisti; Sa cattura re i passanti; Strumento per la cattura di pesci o farfalle; cattura no pesci in quantità; Congegni nascosti che cattura no; cattura re con la fiocina; uccelli rapaci abbastanza sciocchi; uccelli notturni vezzosi e carini; Gli uccelli ni che appartengono alla stessa covata; Insiemi di elementi che coprono gli uccelli ; uccelli che si cibano di topi;

Cerca altre Definizioni