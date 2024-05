La Soluzione ♚ L attrezzo di Harry Potter La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BACCHETTA MAGICA . Ecco la soluzione verificata per la definizione L attrezzo di Harry Potter. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su L attrezzo di harry potter: Immaginario che costituisce l'ambientazione principale della serie di romanzi harry potter, scritti dall'autrice britannica j. k. rowling. nell'ambito del... Una bacchetta magica è un oggetto di lunghezza e materiale variabili, utilizzato da esseri dotati di presunti poteri magici per incanalare ed emettere la loro energia. Esse appaiono spesso nelle opere di finzione, come la letteratura e il cinema, anche se il loro uso è attestato in alcune religioni antiche o moderne. Le bacchette vanno distinte dagli scettri dato che questi ultimi hanno uno spessore maggiore, oltre che un ornamento nella parte superiore di relativa grandezza.

