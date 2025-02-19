Abito indossato da operai e astronauti

Home / Soluzioni Cruciverba / Abito indossato da operai e astronauti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Abito indossato da operai e astronauti' è 'Tuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abito indossato da operai e astronauti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abito indossato da operai e astronauti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Tuta? Una tuta è un indumento speciale progettato per offrire protezione e praticità durante il lavoro o le attività spaziali. È realizzata con materiali resistenti e funzionali, permettendo libertà di movimento e sicurezza. Gli operai la indossano per proteggersi da sostanze pericolose, mentre gli astronauti la usano nello spazio per affrontare le condizioni estreme. Un'unità di abbigliamento che unisce funzionalità e protezione in ambienti diversi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Abito indossato da operai e astronauti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tuta

La definizione "Abito indossato da operai e astronauti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abito indossato da operai e astronauti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tuta:

T Torino U Udine T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abito indossato da operai e astronauti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Indumento da astronautiSi indossa spesso per andare in motoSi indossa per lavorareL abito indossato dall imperatore Enrico IV a CanossaL abito indossato dalla servitù delle case nobiliUn abito indossato in dolce attesaCome l abito indossato dal sacerdoteAbito che viene indossato dai direttori d orchestra