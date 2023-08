La zona di chi vince in extremis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona di chi vince in extremis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CESARINI

Significato/Curiosita : La zona di chi vince in extremis

Fiorentina, siede per la centesima volta sulla panchina della lazio. conclude la stagione al quinto posto, mancando in extremis la qualificazione alla champions... Livia cesarini; sforza cesarini gaetano i sforza cesarini, ii principe di genzano, xiv conte di santa fiora sforza giuseppe i sforza cesarini, iii principe... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La zona di chi vince in extremis : zona; vince; extremis; zona montana in cui si porta il bestiame d estate; zona alta dell aria; Capace di ogni mascalzona ta; zona del Cuneese vicina alle Langhe; La zona della Sicilia con Modica; vince re l intera posta in palio in tutto il gioco; Scorre tra le province di Parma e Reggio Emilia; Il vince nzo vincitore del Giro di Italia 2013 e 2016; Il sistema di mosse pensato per vince re; La compagnia navale di vince nzo Onorato; Aggiustato trovato in extremis ; Si salva lì chi si salva in extremis ; Si somministra in extremis ;

Cerca altre Definizioni