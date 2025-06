La sua zona... dura pochi minuti nei cruciverba: la soluzione è Cesarini

CESARINI

Curiosità e Significato... La soluzione Cesarini di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cesarini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cesarini? Cesarini sono i punti segnati all'ultimo secondo in una partita di calcio, spesso decisivi e emozionanti. Questa espressione deriva dal calciatore italiano Giuseppe Cesarini, famoso per i suoi gol decisivi negli ultimi attimi. La frase La sua zona... dura pochi minuti fa riferimento a quanto possa essere breve il momento di gloria o di tensione intensa in gioco, proprio come un goal di Cesarini.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dura 60 minutiColpisce il naso e dura pochi giorniIl rapporto tra un vitigno e la sua zona di coltivazioneLa sua Val è una celebre zona fra Toscana e UmbriaUn giro che dura pochi giorni

C Como

E Empoli

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

I Imola

