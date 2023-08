Una cosa che richiede acume e intelletto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cosa che richiede acume e intelletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INGEGNOSA

Batman e nightwing. il suo vero nome, edward nigma, è esso stesso un gioco di parole basato su un enigma, ovvero una persona o una cosa che richiede di essere... A 90 (6 schede × 15 numeri a scheda = 90). tale disposizione è molto ingegnosa: mentre a prima vista la ripartizione dei numeri sembra del tutto simmetrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una cosa che richiede acume e intelletto : cosa; richiede; acume; intelletto; Riferirsi a qualcosa senza nominarla espressamente; Sostanza appiccicosa prodotta da pini e abeti; Movimento brusco per tirare qualcuno o qualcosa ; Bucare qualcosa mediante l uso di uno strumento; Calare qualcosa dentro un liquido; Quello di coscienza non richiede professori; Un carico che richiede il basto; richiede motociclette molto maneggevoli; Una costruzione che richiede molta pazienza; Può richiede re punti di sutura; Dotati di notevole intelligenza e acume ; Colpire con acume ; Prevedere con acume ; acume , capacità; Pari in acume ; Si può perdere quello dell intelletto ; C è quel dell intelletto ; Una capacità dell intelletto ; Il ben dell intelletto ; Uno dall intelletto brillante ma bizzarro;

