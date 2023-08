Un tipo di scopa grossolana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di scopa grossolana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAMAZZA

Significato/Curiosita : Un tipo di scopa grossolana

"tra le peggiori in cui mi sia mai imbattuto, inclusa la grossolana spazzatura dei film di don bluth e ogni cartone trash che passa per intrattenimento... Di solito viene riposta nel magazzino la scopa per esterni, detta anche ramazza è costituita da un manico quasi sempre in legno intorno al quale vengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

