SOLUZIONE: FORTITUDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La squadra di basket bolognese con l aquila" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La squadra di basket bolognese con l aquila". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Fortitudo? Fortitudo è il nome di una squadra di pallacanestro di Bologna, nota per la sua storia e il simbolo dell'aquila. La società rappresenta la forza e il coraggio dei suoi tifosi, mantenendo vivo il legame con la città e la passione per il basket. La squadra è un punto di riferimento sportivo e culturale, incarnando valori di determinazione e orgoglio. La sua identità si identifica con l'immagine di un'aquila che vola in alto.

Se la definizione "La squadra di basket bolognese con l aquila" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La squadra di basket bolognese con l aquila" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La squadra di basket bolognese con l aquila" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

