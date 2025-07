Lo prescrive il medico nei cruciverba: la soluzione è Farmaco

FARMACO

Curiosità e Significato di Farmaco

Hai risolto il cruciverba con Farmaco? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Farmaco.

Perché la soluzione è Farmaco? FARMACO indica un sostegno naturale o artificiale utilizzato per curare o alleviare malattie e disturbi. È ciò che il medico prescrive per migliorare la salute, assumendo la forma di compresse, sciroppi o altri prodotti. La sua funzione è aiutare il corpo a ritrovare l'equilibrio e il benessere, fondamentali per vivere una vita sana e attiva.

Come si scrive la soluzione Farmaco

Hai davanti la definizione "Lo prescrive il medico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S U D O O I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STUDIOSO" STUDIOSO

