Pupazzi cult degli anni 80: Of The Universe nei cruciverba: la soluzione è Masters

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pupazzi cult degli anni 80: Of The Universe' è 'Masters'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASTERS

Curiosità e Significato di Masters

Perché la soluzione è Masters? MASTERS si riferisce ai celebri pupazzi cult degli anni '80, simboli di una generazione che amava l’immaginazione e l’avventura. Questi personaggi, spesso protagonisti di serie TV e giocattoli, rappresentano i maestri o i campioni di un mondo fantastico e nostalgico, ancora oggi amati da chi è cresciuto con loro. Un tuffo nel passato ricco di ricordi indimenticabili.

Come si scrive la soluzione Masters

M Milano

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

S Savona

