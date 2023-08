Si ottiene dalla distillazione del petrolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ottiene dalla distillazione del petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHEROSENE

Significato/Curiosita : Si ottiene dalla distillazione del petrolio

La colonna di distillazione utilizzata per tale tipo di distillazione è detta "colonna di frazionamento". la distillazione frazionata si basa su una lunga... Ignacy lukasiewicz scoprì il modo di raffinare il cherosene distillato dal meno costoso petrolio. il cherosene era un liquido economico, che soppiantò l'olio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

