BAGNATO

Curiosità e Significato di "Bagnato"

Hai risolto il cruciverba con Bagnato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Bagnato.

BAGNATO indica qualcosa coperto o impregnato di acqua o liquido, come abiti o superfici che si sono appena inumiditi o bagnati. La frase suggerisce che, se non si è zuppa (molto bagnati), si è comunque pan (incastonato, ricoperto di umidità), quindi comunque umido o bagnato.

Come si scrive la soluzione: Bagnato

Hai trovato la definizione "Se non è zuppa è pan" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

