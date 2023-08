Non rinviabile oppure incalzante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non rinviabile oppure incalzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRESSANTE

Significato/Curiosita : Non rinviabile oppure incalzante

Forze politiche minoritarie, accusano la rai di essere soggetta a un pressante controllo politico da parte del parlamento e del governo e di non essere...

Altre risposte alla domanda : Non rinviabile oppure incalzante : rinviabile; oppure; incalzante; Si possono aprire in banca oppure alla posta; Lo stesso che oppure ; oppure in inglese; oppure a Marsiglia; Rosse per il freddo oppure per la vergogna; Ritmo rapido e incalzante del canottaggio; Azione incalzante del calcio; incalzante azione di attacco nel calcio;

