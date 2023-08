Mammifero americano coperto da una corazza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammifero americano coperto da una corazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARMADILLO

Significato/Curiosita : Mammifero americano coperto da una corazza

È un mammifero appartenente alla famiglia dasypodidae, diffuso in america centro-meridionale. il nome comune deriva dalla caratteristica corazza presente... Disambiguazione – "armadillo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi armadillo (disambigua). i cingolati (cingulata) sono un ordine di mammiferi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

