La definizione e la soluzione di: Un americano di Dallas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Texas (['tksas], in inglese ['tkss] o ['tksz], in spagnolo ['texas]) è uno dei cinquanta Stati federati degli Stati Uniti d'America, posto nella parte meridionale del Paese; confina a sud con il Messico, a est con Louisiana e Arkansas, a nord-est con l'Oklahoma e a ovest con il Nuovo Messico. A sud-est è bagnato dal Golfo del Messico. Con 696241 km² e con 28 701 845 abitanti, il Texas è il secondo stato degli Stati Uniti sia per superficie sia per popolazione. La capitale è Austin, mentre la città più popolosa è Houston, con la popolazione urbana che sfiora l'80%, e la quasi metà dei texani che vive nelle aree urbane di Dallas-Fort Worth e Houston.

L'animale simbolo è il Longhorn del Texas. Lo Stato, con una superficie superiore a quella dell'Ucraina e più che doppia rispetto a quella dell'Italia, presenta una grande varietà di paesaggi naturali tra cui pianure fluviali, deserti, paludi costiere, foreste subtropicali, praterie, montagne e regioni aride. Situato a nord del Rio Grande, il Texas fu inizialmente una colonia spagnola e in seguito divenne parte del Messico.

Dopo un breve periodo d'indipendenza come Repubblica del Texas, entrò a far parte degli Stati Uniti nel 1845. Tra il 1861 e il 1865 partecipò alla guerra di secessione americana al fianco dei confederati. La sua economia si basa sull'allevamento del bestiame, sull'industria petrolifera e sull'alta tecnologia (industria aerospaziale, biotecnologie) e attira numerosi immigrati latino-americani. In ambito politico il Texas fa parte degli Stati conservatori dominati dal Partito Repubblicano. La cultura riflette numerose influenze da amerindi, afro-americani, anglosassoni e ispanici e l'identità dello Stato si basa su un folklore vivo (rodeo, western, country), associato all'ormai mitica immagine del cowboy.

Italiano

Aggettivo

texano m sing

(geografia) che è attinente al Texas

Sostantivo

texano m sing

abitante o originario del Texas

Sillabazione

te | xà no

Pronuncia

IPA: /tek'sano

Etimologia / Derivazione

deriva da Texas

