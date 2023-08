Gli abitanti del bellunese detti anche ampezzani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli abitanti del bellunese detti anche ampezzani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORTINESI

Significato/Curiosita : Gli abitanti del bellunese detti anche ampezzani

Campionato italiano del girone d'eccellenza (serie a) ed una formazione che partecipa al campionato italiano wheelchair. gli atleti ampezzani hanno rappresentato... Alla voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. cortinesi – abitanti di corte (francia) cortinesi – abitanti di cortino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

