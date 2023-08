Comune bellunese di un noto e omonimo birrificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune bellunese di un noto e omonimo birrificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEDAVENA

Significato/Curiosita : Comune bellunese di un noto e omonimo birrificio

Riferimento. pedavena è un comune italiano di 4 292 abitanti della provincia di belluno in veneto. il paese è famoso per la storica birra pedavena prodotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

