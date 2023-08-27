Il gambo che collega il frutto alla pianta

SOLUZIONE: PICCIOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il gambo che collega il frutto alla pianta" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il gambo che collega il frutto alla pianta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Picciolo? Il picciolo è la parte che unisce il frutto al ramo della pianta, fungendo da collegamento essenziale per il trasporto di sostanze nutritive e acqua tra la pianta e il frutto stesso. Svolge un ruolo importante nel sostegno e nella nutrizione del frutto, contribuendo alla sua crescita e maturazione. Questa struttura è fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo della frutta, mantenendo stabile il collegamento tra il frutto e la pianta madre.

La definizione "Il gambo che collega il frutto alla pianta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il gambo che collega il frutto alla pianta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Picciolo:

P Padova I Imola C Como C Como I Imola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il gambo che collega il frutto alla pianta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

