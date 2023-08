Forniva cibi e bevande alla truppa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forniva cibi e bevande alla truppa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VIVANDIERE

Significato/Curiosita : Forniva cibi e bevande alla truppa

Alimentazione medievale ci si riferisce ai cibi, alle abitudini alimentari, ai metodi di cottura e in generale alla cucina di varie culture europee nel corso... vivandière o pas de six de markitenka (in russia). altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su la vivandière... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

