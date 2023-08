Emettere nuove norme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Emettere nuove norme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMANARE

Una direttiva comunitaria o un regolamento (chiamati nel loro complesso "norme comunitarie") che richiedano l'applicazione di un simbolo con le lettere... Governi dei paesi occidentali, compreso quello italiano, furono costretti ad emanare disposizioni volte al drastico contenimento del consumo energetico, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Emettere nuove norme : emettere; nuove; norme; emettere deiezioni; emettere o sottoporsi a un leggero vapore o fumo; Strumenti per emettere aria; emettere sostanze delle ghiandole; emettere notizie; Proprio della capacità di avere nuove idee; Aprono nuove strade; Quelle delle autovetture nuove sono tutte catalitiche; Non nuove ; nuove conoscenze senza protezioni; L enorme parco pubblico di Dublino ing; Che agisce secondo le norme ; Non seguono norme di metrica tradizionale; Enorme vasca per cetacei; Un enorme bagaglio a mano;

