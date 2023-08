Emettere o sottoporsi a un leggero vapore o fumo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Emettere o sottoporsi a un leggero vapore o fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FUMIGARE

Significato/Curiosita : Emettere o sottoporsi a un leggero vapore o fumo

Libero da inibizioni.[senza fonte] l'origine del termine deriva dal latino "fumigare" (che significa "fumare") tramite il francese antico "fungiere" e, in questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Emettere o sottoporsi a un leggero vapore o fumo : emettere; sottoporsi; leggero; vapore; fumo; Strumenti per emettere aria; emettere sostanze delle ghiandole; emettere notizie; emettere un debole soffio, come un respiro; emettere ricevute fiscali; Verifica periodica a cui deve sottoporsi un auto; Metallo molto leggero ; Un liquido alimentare leggero e di conforto; In modo delicato e leggero ; Frivolo leggero ; leggero soffio di vento; Nei ristoranti cinesi si mangiano al vapore ; Navi mercantili a vapore ; Bagno di vapore ; Un apertura per il vapore ; Il motore antenato della macchina a vapore ; Non dà che fumo ; La Casa del profumo J adore; Finita in fumo ; Le fa dilatare un profumo ; Il loro fumo inebria e ha valenze mistiche;

Cerca altre Definizioni