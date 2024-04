La Soluzione ♚ Un diffuso servizio web di cibo a domicilio

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un diffuso servizio web di cibo a domicilio. JUSTEAT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su un diffuso servizio web di cibo a domicilio: Just Eat è un servizio in rete di ordinazione e consegna pasti che agisce come intermediario fra il ristoratore e i clienti. Ha sede a Londra e opera in 13 paesi in Europa, Asia, Oceania e nelle Americhe. Fondata in Danimarca e in seguito trasferita nel Regno Unito, la piattaforma consente ai clienti di cercare ristoranti locali da asporto, effettuare ordini e pagare in rete e di scegliere tra le opzioni di ritiro o consegna.

