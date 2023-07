Eats: porta cibo a domicilio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eats: porta cibo a domicilio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : UBER

Significato/Curiosità : Eats: porta cibo a domicilio

Uber Eats è un servizio di consegna di cibo a domicilio offerto dall'azienda Uber. Con Uber Eats, gli utenti possono ordinare cibo dai loro ristoranti preferiti tramite l'app Uber Eats e riceverlo comodamente a casa o in ufficio. L'applicazione collega gli utenti a una vasta selezione di ristoranti locali, consentendo loro di sfogliare i menu, effettuare ordini personalizzati e monitorare lo stato della consegna in tempo reale. Uber Eats offre un modo conveniente e affidabile per soddisfare le esigenze culinarie, semplificando il processo di ordinazione e consegna del cibo.

