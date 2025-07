Recente azienda e app per ordinare a domicilio nei cruciverba: la soluzione è Justeat

Home / Soluzioni Cruciverba / Recente azienda e app per ordinare a domicilio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Recente azienda e app per ordinare a domicilio' è 'Justeat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

JUSTEAT

Curiosità e Significato... La soluzione Justeat di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Justeat per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Justeat? JustEat è un’app e piattaforma online che permette di ordinare cibo a domicilio da ristoranti vari, comodamente dal proprio smartphone o computer. Con pochi clic, puoi scegliere tra tante cucine e ricevere il pasto direttamente a casa tua. È una soluzione moderna e pratica per gustare i tuoi piatti preferiti senza uscire. Un modo semplice per soddisfare ogni voglia di cibo!

Divertiti e prova a risolvere queste domande:App per ordinare cibo a domicilioUna nota app di consegna a domicilioPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaLa consegna a domicilioLuoghi di domicilio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Recente azienda e app per ordinare a domicilio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

J Jolly

U Udine

S Savona

T Torino

E Empoli

A Ancona

T Torino

A I O P S T I T D R R A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTORI DI PROSA" ATTORI DI PROSA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.