La Soluzione ♚ Inzuppato saturo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Inzuppato saturo. PREGNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Inzuppato saturo: Pregno, frazione di Villa Carcina si trova sulla sponda sinistra del fiume Mella nella bassa val Trompia e conta 143 abitanti. La Frazione dista, in linea d'aria, 0.79 Km dal Comune di Villa Carcina e 10.36 Km dalla Provincia di Brescia. Dista 80.71 Km dal Capoluogo di regione (Milano) Aggettivo Significato e Curiosità su: pregno m sing (raro) (al femminile) gravida (per estensione) gravido, pieno, imbevuto, zuppo il locale era pregno di umidità (senso figurato) pregnante, ricco, portatore (di qualcosa) un discorso pregno di significato Pronuncia IPA: /'preo/ Etimologia / Derivazione dal latino pregnans ("gravido", "pregnante"), attraverso la corruzione tarda praegnus Sinonimi (senso figurato) impregnato Altre Definizioni con pregno; inzuppato; saturo; Intriso di contenuto; Imbevuto inzuppato; Inzuppato come le salviette igieniche umide; Si definisce così un colore luminoso e poco saturo;

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Inzuppato saturo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.