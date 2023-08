Crea molti problemi spina nel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crea molti problemi spina nel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FIANCO

Significato/Curiosita : Crea molti problemi spina nel

Bottega e di scuola dei cesaroni. antonio, il capofamiglia, è subito una spina nel fianco per giulio, cesare ed ezio per la sua meticolosità e ossequiosità... Progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «fianco» fianco, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Crea molti problemi spina nel : crea; molti; problemi; spina; Fantasiosa crea tiva; Realizzare crea re da fabbro; Mark il crea tore di Facebook; La buona crea nza; Il noto crea tore americano di Tom Sawyer; Adorano molti dèi; Come molti templi dell XI secolo; L open di molti uffici; molti se lo fanno in casa; Si scrive molti plicando; Caratterizzati da problemi psicofisici o sociali; Lo sono i problemi tuoi e suoi; Avvocati esperti in problemi coniugali; problemi da risolvere; problemi etici e morali difficili da risolvere; Esce dalla spina dei pub; Una spina umana; Ce n è di spina ti; Una difesa di filo spina to; La bevanda alla spina ;

Cerca altre Definizioni