La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un lato del corpo umano' è 'Fianco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIANCO

Curiosità e Significato di "Fianco"

La parola Fianco è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fianco.

Perché la soluzione è Fianco? Il fianco è la parte laterale del corpo umano, situata tra le costole e i fianchi, ovvero i fianchi stessi. È una zona che può essere sensibile o sollecitata, spesso coinvolta in attività sportive o semplicemente durante il movimento quotidiano. Conoscere questa parte del corpo aiuta a comprendere meglio la nostra anatomia e a prevenire dolori o infortunii.

Come si scrive la soluzione Fianco

F Firenze

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I D O L N P T R U A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIUTPRANDO" LIUTPRANDO

