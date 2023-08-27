Attività svolta nelle torri degli aeroporti

Home / Soluzioni Cruciverba / Attività svolta nelle torri degli aeroporti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attività svolta nelle torri degli aeroporti' è 'Controllo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTROLLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attività svolta nelle torri degli aeroporti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attività svolta nelle torri degli aeroporti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Controllo? Nel contesto degli aeroporti, le torri rappresentano punti nevralgici dove si coordinano e si monitorano tutte le operazioni aeree. Il personale che lavora in queste strutture ha il compito di assicurare la sicurezza e l’efficienza dei voli, regolando gli arrivi e le partenze degli aeromobili. Attraverso strumenti sofisticati, vengono gestiti i movimenti nel cielo e sulla pista. La loro presenza è fondamentale per mantenere un flusso ordinato e sicuro di traffico aereo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Attività svolta nelle torri degli aeroporti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Controllo

La soluzione associata alla definizione "Attività svolta nelle torri degli aeroporti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attività svolta nelle torri degli aeroporti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Controllo:

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attività svolta nelle torri degli aeroporti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sistema elettronico che guida i macchinari industrialiPerderlo in auto fa sbandareGli atleti si sottopongono a quello antidopingL attività di un medico pubblico svolta in strutture privateRelativo all attività svolta nei tribunaliL attività svolta tra luglio e ottobre in campagnaL attività svolta in rete dagli hacker informaticiUna svolta del fiume