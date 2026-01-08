Sistema elettronico che guida i macchinari industriali

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Sistema elettronico che guida i macchinari industriali' è 'Controllo Numerico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTROLLO NUMERICO

Perché la soluzione è Controllo Numerico? Il controllo numerico è un sistema avanzato che permette di gestire e pilotare le macchine industriali con precisione attraverso programmi digitali. Utilizzato in produzione, consente di realizzare lavorazioni complesse e di alta qualità, migliorando efficienza e accuratezza. Grazie a questa tecnologia, le macchine possono operare in modo autonomo, riducendo gli errori e ottimizzando i tempi di lavorazione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sistema elettronico che guida i macchinari industriali" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sistema elettronico che guida i macchinari industriali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Quando la definizione "Sistema elettronico che guida i macchinari industriali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sistema elettronico che guida i macchinari industriali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Controllo Numerico:

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto N Napoli U Udine M Milano E Empoli R Roma I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sistema elettronico che guida i macchinari industriali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

