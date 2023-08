Nome con cui era nota l Internazionale Comunista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome con cui era nota l Internazionale Comunista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMINTERN

Significato/Curiosita : Nome con cui era nota l internazionale comunista

(disambigua). l'internazionale comunista, nota anche come comintern o terza internazionale, fu l'organizzazione internazionale dei partiti comunisti attiva dal... Anche come comintern o terza internazionale, fu l'organizzazione internazionale dei partiti comunisti attiva dal 1919 al 1943. il comintern sorse per iniziativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

