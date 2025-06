La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello Katrina si scatenò negli USA nel 2005' è 'Uragano' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

URAGANO

La parola Uragano è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Uragano.

Perché la soluzione è Uragano? Un uragano è una potente tempesta tropicale caratterizzata da venti estremamente forti e piogge torrenziali. Questi fenomeni atmosferici si formano sopra le acque calde degli oceani e possono causare devastazione quando toccano terra, come dimostrato dall’uragano Katrina nel 2005, che ha avuto un impatto devastante negli Stati Uniti. Comprendere il potere degli uragani è fondamentale per la preparazione e la sicurezza delle comunità vulnerabili.

U Udine

R Roma

A Ancona

G Genova

A Ancona

N Napoli

O Otranto

