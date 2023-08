Temporale con vento e forti piogge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Temporale con vento e forti piogge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : URAGANO

Significato/Curiosità : Temporale con vento e forti piogge

Un uragano è un violento fenomeno meteorologico caratterizzato da un'intensa tempesta tropicale con venti potenti che soffiano a oltre 119 chilometri all'ora e piogge torrenziali. Questi cicloni tropicali si sviluppano sull'oceano e possono raggiungere dimensioni enormi, causando devastazione lungo la loro traiettoria. Le forti raffiche di vento e le piogge abbondanti possono causare inondazioni, frane e danni strutturali su larga scala. Gli uragani si formano principalmente in zone tropicali e possono avere impatti catastrofici sulla vita umana, sull'ambiente e sull'economia. La loro potenza e imprevedibilità richiedono monitoraggio costante e preparazione accurata per minimizzare i danni.

