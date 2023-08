Falso motivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Falso motivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRETESTO

Significato/Curiosita : Falso motivo

Locuzione di falso documentale, vedi falso storico. questa voce o sezione sull'argomento generi cinematografici è ritenuta da controllare. motivo: nella versione... Andrea ghira in una villa di proprietà della famiglia di quest'ultimo, col pretesto di una festa, e qui torturate fino a provocare la morte di una di loro...

Altre risposte alla domanda : Falso motivo : falso; motivo; Dimostrato come falso o erroneo; In modo non falso ; Gridato due volte è un idiomatico falso allarme; Chi crede in qualcosa che poi si rivela falso ; falso : vero = assenza : x; La domanda per conoscere il motivo ; È motivo di lode; Costituisce un motivo di lode; Causa motivo ; motivo musicale;

