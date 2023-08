Città francese nota per una lega e per una pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città francese nota per una lega e per una pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAMBRAI

Significato/Curiosita : Citta francese nota per una lega e per una pace

una risoluzione della lega ha riaffermato l'opportunità di riferirsi al piano di pace proposto. il territorio della lega araba è ricco di risorse e particolarmente... Crollo dell'impero romano, cambrai rimpiazzò bavay come "capitale" delle terre dei nervi. al principio dell'era merovingia, cambrai divenne sede di un'immensa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

