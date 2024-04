La Soluzione ♚ Dal comportamento ossessivo La definizione e la soluzione di 9 lettere: Dal comportamento ossessivo. MANIACALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su dal comportamento ossessivo: I disturbi dello spettro bipolare, ovvero i quadri clinici un tempo indicati col termine generico di "psicosi maniaco-depressiva", consistono in sindromi di interesse psichiatrico sostanzialmente caratterizzate da un'alternanza fra le due condizioni contro-polari dell'attività psichica, il suo eccitamento (la cosiddetta mania) e al rovescio la sua inibizione, ovvero la "depressione", unita a nevrosi o a disturbi del pensiero. La diagnosi differenziale è principalmente con i disturbi di personalità, il disturbo schizoaffettivo, la depressione maggiore unipolare e cause organiche come la demenza frontotemporale (se i sintomi compaiono la prima volta dopo i 50 anni). Altre Definizioni con maniacale; comportamento; ossessivo; Ossessivo morboso; Caratterizza il comportamento di una persona estrosa; Chiarezza e coerenza di comportamento; Comportamento cattivo e infimo; Cerca altre soluzioni cruciverba

