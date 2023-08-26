Caratteristico terreno artico spesso ghiacciato

SOLUZIONE: TUNDRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Caratteristico terreno artico spesso ghiacciato" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Caratteristico terreno artico spesso ghiacciato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tundra? La tundra è un ambiente naturale che si trova nelle regioni più fredde del pianeta, dove il terreno è per lo più coperto da ghiaccio e privo di alberi. La sua caratteristica principale è la superficie pianeggiante e il suolo spesso gelato, che permette la presenza di alcune piante adattate al freddo estremo. Questo ecosistema ospita una fauna resistente alle basse temperature e rappresenta uno degli ambienti più estesi delle zone artiche.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Caratteristico terreno artico spesso ghiacciato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Caratteristico terreno artico spesso ghiacciato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tundra:

T Torino U Udine N Napoli D Domodossola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Caratteristico terreno artico spesso ghiacciato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

