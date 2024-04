La definizione e la soluzione di 14 lettere: Un caratteristico spettacolo turco. DANZA DEL VENTRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Locuzione nominale

Significato e Curiosità su: Il termine danza del ventre, (in arabo raqs sharqi, , danza dell'est, inteso come parte orientale del mondo arabo) indica la danza classica che si è sviluppata nelle corti principesche del Medio Oriente; lo stesso termine, in un senso più vasto, indica tutte le versioni che questa danza ha avuto fino ai giorni nostri, comprendendo anche tutte le varie contaminazioni avvenute attraverso il contatto con differenti aree geografiche e popoli. Ne esistono numerosi stili, che si differenziano in base alla provenienza geografica e alla musica che li caratterizza. Questa danza ha origini antichissime, che risalgono alla costituzione delle ...

danza del ventre ( approfondimento)

danza eseguita per lo più da donne in costumi speciali su musiche orientali.

Sillabazione

dàn | za - del - vèn | tre

Pronuncia

IPA: /'dantsadl'vntre/