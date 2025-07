Capo in maglia con le maniche ing nei cruciverba: la soluzione è Pullover

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Capo in maglia con le maniche ing' è 'Pullover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PULLOVER

Curiosità e Significato di Pullover

Hai risolto il cruciverba con Pullover? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Pullover.

Perché la soluzione è Pullover? Il termine pullover indica un maglione a maniche lunghe, solitamente di lana o cotone, ideale per le stagioni fredde. È un capo versatile e comodo, perfetto per creare look casual o più eleganti a seconda degli abbinamenti. Indossato sotto una giacca o da solo, rappresenta un classico intramontabile dell’abbigliamento invernale, che non può mancare nel guardaroba.

Come si scrive la soluzione Pullover

Hai davanti la definizione "Capo in maglia con le maniche ing" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

U Udine

L Livorno

L Livorno

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E L E T I C E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEICESTER" LEICESTER

