Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCIALLE

Significato/Curiosita : Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle

Consisteva in una camicia grigia con spalle e colletto neri a coste con un giubbotto bomber che era una tuta rossa con spalle a coste nere, spesso indossato aperto... scialla! (stai sereno) è un film del 2011 scritto e diretto da francesco bruni con fabrizio bentivoglio, barbora bobulová e filippo scicchitano - nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle : capo; maglia; stoffa; indossato; sulle; spalle; A sangue romanzo di Truman capo te; Il capo della polizia in una città; Il capo del governo italiano Presidente del; Un capo sottile e senza bottoni che copre il torso; Il tipico copricapo messicano; Tipo di maglia e di stoffa rasata ing; Capo in maglia con le maniche ing; Quello per le ostriche è in maglia metallica; Un tipo di lavoro a maglia ; maglia sportiva; Avvolta da una striscia di stoffa ; Tipo di maglia e di stoffa rasata ing; Un sacchetto di stoffa ; stoffa di lana per abiti da sera; Pezzi di stoffa lacerata; indossato re da vetrina; indossato re sempre immobile; Come il costume indossato nell Eden; Il giubbotto indossato dagli sciatori; Come l abito indossato dal sacerdote; Torino sulle targhe; Un sistema per viaggiare gratis sulle strade; I rialzi sulle scale; Pordenone sulle auto; Pizzichi sulle singole corde della chitarra; Alle proprie spalle ; Tuniche corte degli antichi Romani che avviluppavano le spalle ; spalle letterarie; Una piccola borsa che si porta sulle spalle ; Sono generalmente situati alle spalle del cantante;

Cerca altre Definizioni