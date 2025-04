Alghe unicellulari marine e d acqua dolce - Soluzione Cruciverba: Diatomee

DIATOMEE

Lo sapevi che... Bacillariophyceae: Le diatomee sono alghe unicellulari non flagellate, comparse nel Cretaceo, circa 145 milioni di anni fa. Rappresentano una delle più importanti classi di microalghe in ambiente marino e di acqua dolce. Costituiscono un'importante fonte di ossigeno per il pianeta Terra, producendo il 25% circa dell'ossigeno immesso in atmosfera.

