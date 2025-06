Organismi unicellulari appartenenti ai protisti nei cruciverba: la soluzione è Ciliati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Organismi unicellulari appartenenti ai protisti' è 'Ciliati'.

CILIATI

Curiosità e Significato di Ciliati

Hai risolto il cruciverba con Ciliati? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ciliati.

Perché la soluzione è Ciliati? I ciliati sono organismi unicellulari appartenenti ai protisti, caratterizzati da minuscoli peli chiamati ciglia che usano per muoversi e catturare cibo. Questi micro-organismi vivono in acqua dolce o salata e svolgono un ruolo importante negli ecosistemi acquatici. La loro capacità di movimento e alimentazione li rende protagonisti fondamentali nel mondo microscopico, contribuendo all'equilibrio naturale degli ambienti in cui si trovano.

Come si scrive la soluzione Ciliati

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

T Torino

I Imola

