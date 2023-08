Zona del Cuneese vicina alle Langhe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zona del Cuneese vicina alle Langhe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROERO

Significato/Curiosità : Zona del Cuneese vicina alle Langhe

Il "Roero" è una regione situata nella provincia di Cuneo, nell'Italia settentrionale, confinante con la famosa zona delle Langhe. Questa area è rinomata per la sua bellezza paesaggistica, caratterizzata da colline, vigneti e una ricca tradizione culinaria. Il Roero è noto soprattutto per i suoi vini pregiati, tra cui il Roero Arneis, un vino bianco secco, e il Roero, un vino rosso ottenuto da uve Nebbiolo. Oltre ai vigneti, il Roero offre pittoreschi borghi medievali, panorami mozzafiato e una ricca cultura enogastronomica. È una destinazione ideale per gli amanti del buon cibo, del vino e delle esperienze autentiche italiane.

